Meral Akşener: Keşke beni arasaydı, ağlayarak iş birliği yapmışlar.... Başarısız olursak gereğini yapacağım

Haberin Devamı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin aldığı 'yerel seçimlerde aday çıkarma' kararına gelen tepkilere cevap veren Akşener, blöf yapmadıklarını söyleyerek artık millet ittifakı diye bir kavramın olmadığını belirtti.

Meral Akşener, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Blöf yapmıyoruz, 81 ilde kendi adayımızla yarışacağız. Biz her seçimden sonra olduğu gibi oturduk konuştuk aldığımız talepler konusunda bir GİK'ten bir karar çıktı, ben de aynı fikirdeyim. O karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek.

Siyaset şöyledir, seçmen velinimettir. Seçim iktidara 'bize hizmet et', muhalefete de 'bizim avukatlığımızı yap' der.

Konuşulmasını sağladığımız konulardan biri EYT'dir, çocuklara yemek vermek bunlardan biridir. Emekli maaşıdır. Bizim önerimiz asgari ücret kadardı en düşük emekli maaşı.

Haberin Devamı

Seçime giremiyorduk, YSK'dan bize öyle bildirilmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil istedik. Seçime girebilmemiz için 15 vekil verildi. Demokrasiye dair çok önemli bir tutumdu. İttifak içine de girdik. Her kafasını kızan 'biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' dilini kullandı. Bunu CHP mensupları yaptı. Bunu bir demokrasi eylemi olarak ortaya koyamadık. Bu demokrasi eyleminin neticesinde herkes kazandı. Biz seçime girdik. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilikti. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik diye konuşuldu Bunun için de ben pişmanım.

"BU LİNÇLENMEDE BİZ AYDINLANDIK"

Benim tek bir hedefim vardı 2023'te bu tek adam sistemini değiştirebilmek. Sosyal devleti yeniden inşa etmekti. Bunu başaramadık. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz. İki arkadaşımızı öneren ben değilim öneren millet. Ben milletin önerisin masaya getirdim. Hem masa kabul etmedi, hem iki arkadaşımız milletin isteğini kabul etmedi. O masadan ben kalktım. Defalarca anlattım. Biz oturduk o masaya Karamollaoğlu'nun partisinde, adayın tespitinin yönetimi konuşulacak diye gittim. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu'nu söyledi ben karşı çıktım. Araştıralım dedim. Kılıçdaroğlu, Meral Hanım imzalamıyor biz imzalayalım çıkalım dedi. Gece yarısı arkadaşlarımla toplantı yaptım. Sert bir konuşma yaptım.

Haberin Devamı

Benim geldiğim nokta AK Parti'den işittiklerimizin, yaptıklarının aynısının bu tarafın da yapmış olduğunu gördük. Bu linç işi o kadar enteresan bir şey ki... Bir partinin içişlerine karışmam 30 yıllık siyasi tecrübeme yakışmaz. Bu linç döneminde birbirlerine benzediklerini gördüm. Her iki tarafta da ceketimi assam seçilirim varmış. Biz kurulduğumuz andaki millet odaklı çalışmamızla, blöf yapmadan, hiçbir siyasi partiyle yol yürümeye girmeden çözüm odaklı olacağız. Bir başarısızlık olması durumunda bütün sorumluluk bana aittir.

"MİLLET İTTİFAKI YOK ARTIK"

Haberin Devamı

Akşener, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel'in "Ne biz, ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı'nın elinden gitmesine izin vermez" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı." dedi.

ÖZEL'E YANIT: KEŞKE BENİ ARAYIP SÖYLESEYDİ

Akşener "Sayın Özel'in açıklamasının içinde Manisa'nın 2019'da bize verilmesi sebebiyle günlerce, sabaha kadar ağlamış. Keşke beni arayıp söyleseydi. Ağlayarak İYİ Parti'yle ağlayarak iş birliği yapmış bu arkadaşlar. Bu mecburiyete gerek yok" dedi.

Haberin Devamı

Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık, devam ediyoruz görüşmelere. En sona bırakmayacağız. 6 ay var daha şimdiden aday açıklıyoruz. Mustafa Sandal Bey'le bizim bir dostluğumuz oluştu. Henüz resmi bir görüşme yapmadık. Telefon konuşmasında nabız yokladım. Çok zarif bir arkadaşımız. Keşke adım atsa ben Beşiktaş adayı olmasını çok isterim.

"MASAYA DÖNDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Biz bu seçimlere öz başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz. Bir 3. yolun açılması lazım. Millet odaklı bir partiyiz. Bunu ittifak seçimlerinde ortaya koyamadık.

Masaya geri döndük, iki arkadaşımız teklifle geldi bu teklif uygundu ve masaya geri döndük. Kaybettiğimiz oy masadan kalktığım için değil, oturduğum için gitti. Kaybettiğimiz oyun nereye gittiğini çözen problemin kendisini çözer.

Haberin Devamı

Millet ne derse baş üstene. Herkes seçmeni çok hafife alıyor. Adaylarımdan kapı kapı gezmelerini bekliyorum. Tek tek gezecekler. Ümit Özlale bugünden başladı. Masaya döndüğüm için pişman değilim. Çok çalıştık. İki arkadaşımız teklifi kabul etmeyince ben umutsuzluğun sebebi olmak istemedim. Zehir içtim demiştim. O zehirleri içe içe yaptık.

(Bilge Yılmaz'ın açıklamasına katılıyor musunuz?) Yılmaz, geri dönmeyelim, masadan kalkalım diyen bir arkadaşımızdır.

Biz artık birbirimizle rakibiz artık, bu defter kapandı.

AK Parti ve CHP ile rakibiz. Bahçeli ara ara bizi davet eder ama MHP ile komşu olmayacağımızı söyledik. Kurmaylarının küfürleriyle karşılaştık.

LEVENT GÜLTEKİN'E: ABUK SUBUK ŞEYLER KONUŞUYOR, MAHKEMEYE VERECEĞİM

(Levent Gültekin'in açıklamaları) Benim görebildiğim CHP'nin kongresine yönelik iki grup var. AK Parti ve çevresiyle kurulmuş başka bir grup var. Bir de bu tarafların içinde yer almayanlar var. Her biri bir Youtube kanalı kurdu, abuk subuk şeyler konuşuyor. Mahkemeye vereceğim. Böyle sözlerim olmadı. Hasan Cengiz diye bir adam üzerinden bana 100 milyon dolar verdiğini iddia eden bir videosu oldu. Maili araştırdık mailde Kılıçdaroğlu'na verildiği iddiası var. Gültekin bunu Akşener'e verildi diye lanse ediyor. O spam mailinde Kılıçdaroğlu'na verilen 100 milyon dolar diyor bu iftira, iğren. bir iftira. Hukuk üzerinden yol yürüyeceğiz.

İstanbul'la ilgili şaşıracağınız isimler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız. Bütün gücümüzle kendi adaylarımızla milletin sesi olmaya gayret edeceğiz.