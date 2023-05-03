Meral Akşener Esenyurt'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Esenyurt'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Akşener'e milletvekili adayları da eşlik etti. Akşener, "Helal oylarınızla inşallah başbakan olacağım ben. Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, bende başbakan olacağım. 3. Bölgenin milletvekiliydim. Böyle toplantılar yapardık ve özellikle kadınlarımız, gençlerimiz buralarda olurlardı. Ben kendimi çok mutlu hissederdim, şu anda da çok büyük heyecan duyuyorum. Açacağımız seçim koordinasyon merkezimizde hayırlara vesile olur. 14 Mayıs'ta bir seçim var, sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Recep bey Gabar'da Kemal Bey ve beni gömüyordu, herhalde mezar kazarken orada petrol bulmuş. 14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Seçimler vatandaşın, seçmenin ve milletin bayramıdır savaşı değil. O seçimlerde millet velinimettir. Sizler velinimetsiniz. Bütün siyasetçiler karşınız da, hazır olda olmak zorundadır. Her bir arkadaşımın mutlaka seçime gitmesini, sandığa gitmesini özellikle gençler size söylüyorum, sandığa gideceksiniz, annenizi, babaannenizi, dedenizi, dayınızı, amcanızı sandığa gitmesi için ikna ederek, sandığa götüreceksiniz. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e attıracaksınız ki 14 Mayıs akşamı sayın Erdoğan ve arkadaşlarını saygıyla, nezaketle emekli edelim ve sayın Kılıçdaroğlu'nu da alkışlarla makamına oturtalım" diye konuştu.

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"TEMMUZ BAŞINDA EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPACAĞIZ"



Akşener, "Kadınların yemek pişirmekle ilgili sorunu varken, 82-94 puan almış, ayısı, dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin zorlukları varken, haksızlığa uğrayan gençlerin umutsuzluğu varken, Gabar'da mezar kazmak izansızlıktır, saygısızlıktır. Bu gerçekten ayıptır, günahtır. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkayıp hemen bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Diğer dönemde de 150 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Ocak ayında emekli ve emekçilere yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim ama onlar o kadar yapmadı. Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız bilginiz olsun. Geçen sene 5 bin liraydı, bu sene 15 bin lira kurban kesmek. Emeklilerin hesabına derhâl 15'er bin lira para yatıracağız ki hayatlarını idame ettirebilsinler" şeklinde konuştu.