Meral Akşener Erdoğan’ı Netanyahu’ya benzetti, ortalık karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısının durdurulması amacıyla uluslararası topluma çağrı yaparken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” ifadesini kullandı. Bu sözler büyük tartışma yarattı. TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

ERGEN TAVIRLI POPÜLİST LİDERLER

“Gözümüzün önünde insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor. Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun yeni hükümet kurmasına imkân vermedi. Bu gelişmeler üzerine bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı. Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor.

NETANYAHU VAHŞETİNE DUR DİYELİM

Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor. Boş konuşmayı bırakıp gerekeni yapacaksın. Tabii bunu yaparken de korkmayacaksın, dik duracaksın; İsrail’e yaptığın gideri Çin’e de yapabileceksin. Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na yakışan budur. Netanyahu vahşetine dur demeye çağırıyorum.

SİYASETÇİ SANDIKTA HELALLEŞİR

Şu anda yurtdışında, isteyen istediği an, istediği yerde test yaptırabiliyor. El alem aşıları bitirip, normale dönmeye başlamış, bizim daha 13 ayımız var. Şu bir gerçek ki, AK Parti balonu artık patlamıştır. Siyasetçi, milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öyle isteyeceksin.”

AK PARTİ’DEN AKŞENER’İN SÖZLERİNE TEPKİ: ‘AHLAK DIŞI SAPTAMA’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu” sözlerine sert yanıtlar geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece siyonistleri sevindirir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Yazık.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, büyük bir izansızlıktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar Meral Akşener. Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Yazıklar olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslûb-u beyan, ayniyle insan.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Meral Akşener’i Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızı yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu’ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir saptamadır. Akşener’i şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır.

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