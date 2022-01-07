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Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım

#İyi Parti #Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu
Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı. "Bugün bu iki tesisin açılışında bu salonda herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım" diyen Akşener "Çünkü netice itibarıyla eski İçişleri Bakanıyım" diye konuştu.

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Tören ile Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi açılışı yapıldı. Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. 

"NE YAPARSALAR YAPSINLAR ŞAFAĞA AZ KALDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün ibadet yerlerini tertemiz yapacağız. Allah'a ibadet etmek istiyorsan tertemiz yerde ibadet yapılmalı. Bizim dünyaya bakışımız böyle ama onlar ayrıştırıyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar şafağa az kaldı. Bu güzel binaları polisimize kazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımız aynı inançla görev yapmaya çalışıyorlar. Yolumuz aydınlık kimse endişe etmesin" dedi. 

Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım

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"EMNİYETİ TEMSİLEN BİR TEK BEN VARIM"

Meral Akşener de "Gürpınar Polis Merkezi Amirliği" ile "Mevlana Camii Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi" açılışı için davet edilen kamu görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.

Akşener, "Çalışanı insan, gönüllüsü insan. Oy vereni insan. Hizmet edileni insan. Gıcıklık yapanı da insan. Deminden beri iki belediye başkanımızın anlattıkları çok ilginç. Hizmet için, milletin parasıyla, devletin kurumlarına binalar yapıyorlar. O binaların teslimi esnasında, açılışlarının heyecanı esnasında, devletimizi temsil eden bürokrasiden valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Bu şehrin seçilmiş başka siyasi partilerinin temsilcileri yok, milletvekilleri yok" eleştirilerinde bulundu.

"Bugün bu iki tesisin açılışında bu salonda herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım" diyen Akşener "Çünkü netice itibarıyla eski İçişleri Bakanıyım" diye konuştu. Akşener, "Milletin parasıyla devletin kurumlarına tahsis edilen, siz aracısınız, orada birinci el, paranın sahibi, kaynağın sahibi milletimiz, siz aracısınız. Burada da teslim edilen yer milletin çocuklarının görev yaptığı, Anadolu'nun kavruk çocuklarının görev yaptığı, ister müftülük olsun ister karakol olsun, kavruk Anadolu çocuklarının görev yaptığı, devletin bir kurumu olan emniyet teşkilatına bir binanın teslimi. Şimdi buradaki yapılan alınan tutum gerçekten çok üzgünüm" şeklinde konuştu. 

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"BASKI GÜNLERİ BİTECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bu baskı günleri bitecek, hizmet günleri coşarak devam edecek. Millet ittifakının her zaman gurur duyacağı bir İBB vardır, var olacaktır. Sizlerin başını asla öne eğdirmeyeceğiz" dedi.

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#İyi Parti #Meral Akşener#Kemal Kılıçdaroğlu

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