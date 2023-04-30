Meral Akşener, Babacan'ın itirazını anlattı: Meseleyi anlatınca ikna oldu

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Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı masadan ayrılıp geri döndüğü sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcı adaylığı formülüne Babacan'ın itiraz ettiğini sonradan ikna olduğunu açıkladı. Akşener, "Babacan, 'biri şehircilik biri afet bakanı olsun' dedi. Kendisine meseleyi anlattım, ikna oldu" ifadelerini kullandı.

"BİLGE YILMAZ, EKONOMİYİ YÖNETECEK KİŞİ"

Kurmayı Bilge Yılmaz'ı ekonomi bakanı olarak işaret etmesi de sorulan Akşener, "İYİ Parti iktidarında elbette Bilge Yılmaz ekonomiyi yönetecek kişi." dedi.

İNCE VE OĞAN İLE İLETİŞİM KURULMALI

Akşener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan ile İttifakın temas halinde olması gerektiğini söyleyerek "Oğan ve İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından iletişim halinde olunmasını doğru bulurum" dedi.