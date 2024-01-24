Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Buğra Kavuncu'yu, Balıkesir'de Turhan Çömez'i ve Ankara Sincan'da da Fatih Koca'yı aday gösterdiklerini açıkladı.

Akşener, "Buğra Kavuncu geldi bana dedi ki 'Genel başkanım, İstanbul'u istiyorum. Almak için, başarmak için, orayı yönetmek için istiyorum'. Bir mecburiyet, bir kişiyi bulamama, aday yokluğundan ziyade; Buğra Kavuncu geldi, 'Orada il başkanlığı yaptım, şimdi de teşkilat başkanıyım. Bana düşer. Sonuç itibarıyla istiyorum' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız Buğra Kavuncu" dedi.

Akşener, aynı şeyin Balıkesir için de geçerli olduğunu belirterek, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı. Ayyüce Türkeş, Ümit Özlale ve Selçuk Türkoğlu'ndan sonra milletvekillerimizi şehirlerde aday yapmayı istemiyordum. Balıkesir'i alacağına inanan, belediye başkanlığı görevini layıkıyla sürdüreceğine inandığımız bir arkadaşımız da Balıkesir Belediye Başkan adaylığını kendi talep etti" diye konuştu.

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KAVUNCU: DOSTLUKLAR, VEFA RAFA KALKAR

Akşener'in kürsüye davet ettiği Buğra Kavuncu, "Vazife her şeyin üstündedir. Bu konu gündeme geldiğinde her kafadan 'Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin?' diye bir ses çıkıyor. Bir görev düştüğünde; bugün partimiz için, yarın da ülkemiz için en zoru sırtlamak zorunda olduğumuz şuuruyla yetiştik. O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefa rafa kalkar. Söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır. Allah yolumuzu açık etsin" dedi. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kavuncu, adaylığının İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Buradan İstanbul'a geçeceğim. Çok yoğun bir hazırlık çalışmamız olacak. İstanbul'la ilgili hayallerimize, projelerimize, nasıl bir İstanbul istediğimizi, İstanbul'a neleri vadettiğimizi, İstanbul'u neden çok daha iyi yöneteceğimizi İstanbullulara anlatacağız" dedi.

Kavuncu, "O günler geldiğinde dostluklar, birilerine olan vefa, rafa kalkar" sözüyle kime mesaj verdiği sorulan Kavuncu, "Hiç kimseye bir mesaj değil. Bu, bir görevdir. Vurgulanan şey şu; hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda da partimizin her ferdi üstüne düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda, kurumlar için, partiniz için, ülkeniz ve devletiniz için size sorumluluk geldiğinde, buna her Türk vatandaşı 'evet' demekle mükelleftir. Söylediklerim çok açık" değerlendirmesinde bulundu.