Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

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Gece saat 22.30 sıralarında geniş bir bölgede ışık hüzmesi görüldü. Gökyüzünden düşen yeşil renkteki ışık hüzmesini gören vatandaşların bir kısmı heyecan yaşarken bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kuzeyden güneye doğru ilerleyen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Işık hüzmesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.

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TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" açıklamasında bulundu.