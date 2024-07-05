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Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

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#Işık Hüzmesi#Kocaeli#Sakarya
Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 23:39

Türkiye'nin birçok bölgesinde gece saatlerinde görülen ışık hüzmesi merak uyandırdı. Işık hüzmesi İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görülürken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Türkiye Uzay Ajansı, ışık hüzmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Gece saat 22.30 sıralarında geniş bir bölgede ışık hüzmesi görüldü. Gökyüzünden düşen yeşil renkteki ışık hüzmesini gören vatandaşların bir kısmı heyecan yaşarken bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Kuzeyden güneye doğru ilerleyen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.

Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Işık hüzmesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.

Merak uyandıran ışık hüzmesi: Vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

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TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Uzay Ajansı "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir" açıklamasında bulundu.

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#Işık Hüzmesi#Kocaeli#Sakarya

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