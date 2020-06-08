MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı
GeriGündem Mentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Mentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı
Abone Olgoogle-news

Mentor sıkça duyulan ancak anlamının ne olduğu tam olarak bilinmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Peki, mentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan Mentos sözcüğü, aynı zamanda antik döneme kadar uzanan bir kelime olarak da bilinmektedir. TDK üzerinden bakıldığı zaman Bu kelimenin karşılığı, ‘yönder’ şeklinde ifade edilmektedir.

 Mentor Ne Demek?

 Mentor kelimesi Türk Dil Kurumu'nda, ‘yönder’ ifadesi üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda danışan ya da danışman şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu konuda eğitim almış ve belli bir tecrübe edilmiş olan, kişinin hedefine ulaşması için ona doğru yolları gösterecek olan uzman şeklinde dile getirilmektedir. Bu durum herhangi bir konu, düşünce ya da iş ile beraber olgu olabilir.

 Her ne kadar kökeni Fransızcaya dayansa bile oldukça eski çağlara kadar uzanan bir sözcük olduğunu da dile getirmek mümkün. Günümüzde Türkçede de oldukça fazla değerlendirilmekte ve amaca göre kullanılmaktadır. Özellikle yazılı kaynaklarda veya bazı resmi belgelerde karşınıza çıktığı zaman, bu kelimenin anlamı üzerinden cümleyi daha iyi idrak etme şansını yakalayabilirsiniz.

 Farklı tavsiyeler ile beraber kişiye yol gösteren uzman olarak bilinen mentor, aynı zamanda doğru şekilde yönlendiren ya da kişinin isteklerine ulaşmasını sağlayan biçiminde ifade edilmektedir. Antik döneme kadar uzanmış bir tarihi ile beraber farklı zamanlarda pek çok kişi tarafından kullanılmış bir yöntemdir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle