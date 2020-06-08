Mentor ne demek? Mentor nedir? Mentor TDK kelime anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan Mentos sözcüğü, aynı zamanda antik döneme kadar uzanan bir kelime olarak da bilinmektedir. TDK üzerinden bakıldığı zaman Bu kelimenin karşılığı, ‘yönder’ şeklinde ifade edilmektedir.

Mentor Ne Demek?

Mentor kelimesi Türk Dil Kurumu'nda, ‘yönder’ ifadesi üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda danışan ya da danışman şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu konuda eğitim almış ve belli bir tecrübe edilmiş olan, kişinin hedefine ulaşması için ona doğru yolları gösterecek olan uzman şeklinde dile getirilmektedir. Bu durum herhangi bir konu, düşünce ya da iş ile beraber olgu olabilir.

Her ne kadar kökeni Fransızcaya dayansa bile oldukça eski çağlara kadar uzanan bir sözcük olduğunu da dile getirmek mümkün. Günümüzde Türkçede de oldukça fazla değerlendirilmekte ve amaca göre kullanılmaktadır. Özellikle yazılı kaynaklarda veya bazı resmi belgelerde karşınıza çıktığı zaman, bu kelimenin anlamı üzerinden cümleyi daha iyi idrak etme şansını yakalayabilirsiniz.

Farklı tavsiyeler ile beraber kişiye yol gösteren uzman olarak bilinen mentor, aynı zamanda doğru şekilde yönlendiren ya da kişinin isteklerine ulaşmasını sağlayan biçiminde ifade edilmektedir. Antik döneme kadar uzanmış bir tarihi ile beraber farklı zamanlarda pek çok kişi tarafından kullanılmış bir yöntemdir.