Menteşe'de toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu

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Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda bir dairede oturan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, uzun süre kapı zilini çalmalarına rağmen cevap gelmeyince balkondan içeri girdiler.

Odada Berfin Zelal Kaya ve kadının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Akkaya (30) isimli şahsın cansız bedeni ile karşılaştılar.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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