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Menteşe'de toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu

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#Berfin Zelal Kaya#Mehmet Akkaya#Cinayet
Menteşede toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 14:13

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'nın evine balkondan giren arkadaşları, genç kadın ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda bir dairede oturan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, uzun süre kapı zilini çalmalarına rağmen cevap gelmeyince balkondan içeri girdiler.

Menteşede toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu

Odada Berfin Zelal Kaya ve kadının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Akkaya (30) isimli şahsın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Menteşede toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Berfin Zelal Kaya#Mehmet Akkaya#Cinayet

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