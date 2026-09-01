Menteşe'de toplu konutlardaki dairede sır ölüm: Genç kadın ile eski erkek arkadaşı ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'nın evine balkondan giren arkadaşları, genç kadın ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda bir dairede oturan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, uzun süre kapı zilini çalmalarına rağmen cevap gelmeyince balkondan içeri girdiler.