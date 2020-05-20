Mental ne demek? Mental yorgunluk nedir, TDK'da anlamı ne?

Mental yorgunluk nedir, mental yorgunluk ne demek? soruları, araştırılan konular arasında yer alıyor. İnsan zihninin yetenekleri ve yapısıyla alakalı olan mentak kelimesi, Tıbbın nöroloji, psikoloji alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. İşte, mental yorgunluk ile ilgili ayrıntılar.

MENTAL NE DEMEK?

Mental sözcüğünün anlamı, diğer bazı sözcük ve kavramların türetilmesini de sağlamaktadır. Buna göre mental güç, mental yaş ve mental hastalık kavramları gelişmiştir. Bu kullanımlarda mental sözcüğü bir sıfat olarak görev yapmaktadır.

Mental sözcüğü günümüzde Fransızca, Almanca ve çoğu Avrupa dilinde kullanılmaktadır. Sözcüğün çıkış noktası Hint Avrupa dilleri olarak bilinmektedir. Sözcüğün tıp alanında kullanılması, tüm dünya dillerine girmesini sağlamıştır.

Mental TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğü, mental kelimesine yer vermektedir. Sözcüğün son dönemlerde dilimizde yaygınlaşması, bu sözcüğün TDK tarafından açıklanmasını gerektirmiştir.

TDK mental kelimesini "zihinsel" anlamıyla ele almaktadır. Zihne ait olan tüm beceri ve çeşitli kavramlar, bu sözcüğün kapsadığı manaya dahil edilmektedir. Sözcük cümle içinde kullanılırken bu anlamlar gözetilmelidir.

MENTAL YORGUNLUK NEDİR?

Gündelik yaşamda fiziksel ve psikolojik olarak yaşanan mental yorgunluk bitkinlik ve tükenmişlik olarak adlandırılıyor.