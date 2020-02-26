Mental ne demek? Mental nedir? Mental TDK kelime anlamı

Tıbbın nöroloji, psikoloji alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sözcük insan zihninin yetenekleri ve yapısıyla alakalıdır. Zihnin ürettiği düşünceler ve beceriler mental kavramıyla incelenmektedir.



Tıp alanında yapılan mental incelemeler bulunmaktadır. Bu incelemeler insanın bilincini daha iyi anlamakta kullanılır. Zeka ve akıl gücü ile ilgili her şey mental kavramına dahil edilmektedir.



Mental Nedir?



Mental sözcüğünün anlamı, diğer bazı sözcük ve kavramların türetilmesini de sağlamaktadır. Buna göre mental güç, mental yaş ve mental hastalık kavramları gelişmiştir. Bu kullanımlarda mental sözcüğü bir sıfat olarak görev yapmaktadır.



Mental sözcüğü günümüzde Fransızca, Almanca ve çoğu Avrupa dilinde kullanılmaktadır. Sözcüğün çıkış noktası Hint Avrupa dilleri olarak bilinmektedir. Sözcüğün tıp alanında kullanılması, tüm dünya dillerine girmesini sağlamıştır.



Mental TDK Kelime Anlamı



Türk Dil Kurumu sözlüğü, mental kelimesine yer vermektedir. Sözcüğün son dönemlerde dilimizde yaygınlaşması, bu sözcüğün TDK tarafından açıklanmasını gerektirmiştir.



TDK mental kelimesini "zihinsel" anlamıyla ele almaktadır. Zihne ait olan tüm beceri ve çeşitli kavramlar, bu sözcüğün kapsadığı manaya dahil edilmektedir. Sözcük cümle içinde kullanılırken bu anlamlar gözetilmelidir