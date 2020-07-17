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Mensur Işık kimdir? Mensur Işık'ın biyografisi
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın kim olduğu, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Öğretmen eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan Mensur Işık, eşiyle 17 yıldır evli ve iki çocuk babası. İşte, HDP Milletvekili Mensur Işık'ın biyografisi...
1975 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Muş'da, lisans eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.
Muş İnsan Hakları Derneği Başkanlığı ve 2 dönem HDP Muş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2000 yılından bu yana avukatlık yaptı. 2018 Genel Seçimleri'nde Muş Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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