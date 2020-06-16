Menşei ne demek? Menşei nedir? Menşei TDK kelime anlamı

Menşei kelimesine dair Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bilgi yer almaktadır. Menşei kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Kelimenin Türkçe karşılığını merak edenler ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde araştırma yapmaktadır. Menşei kelimesinin 3 tane anlamı bulunmaktadır.

Menşei Ne Demek?

Menşei ne demek sorusunun cevabı kökendir. Menşeinin bir diğer anlamı ise kaynaktır. Son yani 3. anlamı ise bir şeyin çıktığı yer anlamıdır.

Menşei Nedir?

​​​​​​Menşei demek köken demektir. Menşei Arapça kökenli bir kelime olduğundan dolayı kelimenin ikinci anlamı ise kaynaktır.

Menşei TDK Kelime Anlamı

Menşei kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de vardır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Menşei demek başlangıç demektir. Menşeinin bir diğer anlamı ise bir şeyin çıktığı yerdir. Menşei kelimesinin son anlamı ise kökendir.

Menşei kelimesi için Türk Dil Kurumu sözlüklerinde cümle yer almaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ki menşe kelimesinin cümlesi şu şekildedir;

"Yeter ki marazın menşesi anlaşılmış olsun."