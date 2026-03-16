Menopozda gizli riske dikkat edin

#Menopoz#Depresyon#Anket
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 07:00

Perimenopoz ve menopoz sürecinin bazı ruhsal hastalıkları tetiklediği tıbbi bir gerçek. Ancak İngiltere’de Kraliyet Psikiyatristler Koleji tarafından yaptırılan bir ankete göre kadınların büyük bölümü bundan habersiz. Sadece yüzde 28’i ruhsal hastalık riski yarattığını biliyor. 

Ankete katılanların yüzde 93’ü menopozu sıcak basmasıyla, yüzde 76’sı ise cinsel istekte azalmayla tarif ediyor. Oysa perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı iki katından fazla. Klinik depresyon riski ise yüzde 30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleme ihtimali de var. Araştırmayı yorumlayan Dr. Lade Smith, “Menopoz kadınların ruh sağlığı üzerinde göz ardı edilen bir etkiye sahip. Bütün kadınlar hayatlarının bir döneminde menopoz yaşayacak. Bu toplumsal bir meseledir ve bilinçli karşılanması çok önemli” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
