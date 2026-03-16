Menopozda gizli riske dikkat edin

Ankete katılanların yüzde 93’ü menopozu sıcak basmasıyla, yüzde 76’sı ise cinsel istekte azalmayla tarif ediyor. Oysa perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı iki katından fazla. Klinik depresyon riski ise yüzde 30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleme ihtimali de var. Araştırmayı yorumlayan Dr. Lade Smith, “Menopoz kadınların ruh sağlığı üzerinde göz ardı edilen bir etkiye sahip. Bütün kadınlar hayatlarının bir döneminde menopoz yaşayacak. Bu toplumsal bir meseledir ve bilinçli karşılanması çok önemli” dedi.