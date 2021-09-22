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Mengü’ye son görev

#Şahin Mengü#CHP#Cenaze
Mengü’ye son görev

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü (73), dün son yolculuğuna uğurlandı.

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(ANKARA) İlk olarak TBMM’de yapılan törene Mengü’nün ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a vekaleten TBMM İdare Amiri Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset ve yargı dünyasından çok sayıda isim katıldı. Mengü’nün cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

Mengü’ye son görev

Gazeteci Nevşin Mengü aile üyeleriyle birlikte, babasını son yolculuğuna uğurladı.

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#Şahin Mengü#CHP#Cenaze