Menfi Ne Demek? Menfi Nedir? Menfi Tdk Kelime Anlamı

Menfi Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında karşılık olarak ‘olumsuz, negatif’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle bir kişinin üzerinde oluşan etki olarak da dile getirmek mümkün.

Menfi Ne Demek?

Menfi farklı anlamları üzerinden ele alınan ve değerlendirilen Arapça kökenli sözcükler arasında yer almaktadır.

- Olumsuz, negatif,

- Her şeyi olumsuz ve negatif yanları ile ele alan kişi,

Bu anlamları ile beraber gündelik yaşamda tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Özellikle günlük hayat içerisinde belli aralıklarla karşılaşılan bu kelime, çok yaygın kullanılan bir sözcük değildir.

Menfi Nedir?

Menfi kelimesi sözlük anlamı olarak negatif ve olumsuz şeklinde değerlendirilmektedir. Bu anlamları üzerinden ele alınan ve özellikle edebi eserler ile birlikte yazılı basında sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelimeyi bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Hayatım üzerine yaptığı bu menfi tesirden kurtulabilecek miyim?’’ A. Gündüz

Daha çok insan üzerine kurulu olan bir kelime şeklinde öne çıkan menfi sözcüğü, bir kişinin başka bir kişi üzerinde gerçekleştirdiği etki olarak da dile getirilmektedir. Ayrıca kişinin kendi ruh yapısı içerisindeki bir davranış olarak da öne çıkıyor.