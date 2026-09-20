Menfeze düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çalkaya köyünde meydana geldi. Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Z.S.G., oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan hayatını kaybetti, Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

YUSUF ERDEM TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

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Arslan için ilçeye bağlı Çalkaya köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün kıldırdığı namazın ardından 6 yaşındaki Arslan'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G'nin tedavisi ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.