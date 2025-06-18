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Menfeze düşen otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Manisa#Çocuk Ölümü
Menfeze düşen otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 20:55

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil menfeze savruldu. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Akhisar-Sındırgı Karayolu üzerindeki Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sındırgı yönünden Akhisar istikametine seyir halinde olan E.V. yönetimindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan menfeze savruldu.

Menfeze düşen otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

ARAÇTA BULUNAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tek taraflı meydana gelen kazada, sürücü olan anne E.V. ile yolcu olarak bulunan baba M.A.V. yaralanırken, araçta bulunan 12 yaşındaki kızları Şimal V. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Manisa#Çocuk Ölümü

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