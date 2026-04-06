×
Menfeze düşen inek itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı

#Batman#İtfaiye Kurtarma#Hayvan Kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 16:00

Batman'da sahibinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 inek, itfaiye ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki bir menfezde bulundu. Bitkin haldeki inekler, vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde meydana geldi. Kaybolan 2 ineğini kendi imkanlarıyla bulamayan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Çevrede detaylı arama yapan ekipler, inekleri kayboldukları noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir menfezin içinde bitkin halde buldu. Menfeze sıkışan hayvanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

VİNÇLE KURTARILDI

Halat bağlanan inekler, itfaiye aracının vinç düzeneği yardımıyla bulundukları alandan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık durumları iyi olan inekler, sahibine teslim edildi.

