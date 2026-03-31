Menenjitte e-sigara şüphesi

İngiltere’de menenjit vakaları korkutmaya devam ediyor. Biri üniversite, biri lise öğrencisi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği kent bölgesinde son açıklanan verilere göre 20 vaka var. Bu hızlı yayılım bazı soruları da akıllara getiriyor. Genellikle bağışıklığı zayıf kişileri ve bebekleri etkileyen menenjit nasıl oldu da bir anda genç yetişkinleri etkisi altına aldı? İşte uzmanların görüş ve uyarıları:

SÜPER BULAŞTIRICI

* Acıbadem Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. A. Çağrı Büke: “Gece kulübünde başlayan menenjit salgınının ortaya çıkmasında süper bulaştırıcı etkeni düşünülüyor. Özellikle böyle bir kişinin öksürmesi ve hapşırması ile ortama bakteriyi yayıp diğer kişilere bulaşmasına neden olabileceği, yine gençler arasında yaygın olan elektronik sigaranın ortak kullanımının ağızdaki solunum sekresyonları ile birinden diğer kişilere bakterinin bulaşmasında rol oynayabileceği varsayımları üzerinde duruluyor. Bakterilerin neden olduğu menenjit daha ölümcül ve İngiltere’deki vakalarda da bakteri etken.”

PANDEMİYE DÖNÜŞMEZ

* Medipol Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: “Menenjit, grip gibi hava yoluyla kilometrelerce taşınan bir hastalık değil. Bu yüzden bir kıta salgını yani pandemi beklenmez. Eskiden çocukluk aşılamaları bu kadar yaygın değilken bebek ölümleri ön plandaydı. Ancak günümüzde üniversite yurtları, kalabalık öğrenci evleri ve gece hayatı, bakterinin hızla yayılması için ‘ideal’ bir ekosistem oluşturuyor. Gençlerin bağışıklığı güçlü olsa da, kalabalıkta maruz kaldıkları bakteri yükü çok daha fazla. Ülkemizde orduya katılan gençlerin menenjit için aşılanmasının nedeni de budur. İngiltere’deki bu yayılımda pandemi sonrası dönemde toplumsal bağışıklığın belirli patojenlere karşı zayıflaması ve öğrencilerin sosyalleşme hızındaki ani artışın etkili olduğu düşünülüyor. ”

NASIL BULAŞIYOR

* Prof. Dr. Yılmaz “Genellikle 1 metreden daha az mesafede, uzun süreli etkileşim bulaşması için yeterlidir. Menenjit bakterisi vücut dışında uzun süre yaşayamaz” diyerek bulaş yollarını şöyle sıraladı:

* Tükürük yoluyla: Öpüşmek, aynı bardaktan içmek, aynı çatalı-kaşığı kullanmak.

* Hava damlacıkları: Kapalı ve havasız bir ortamda uzun süre birlikte bulunurken (yurt odası gibi) öksürme veya hapşırma.

* Ortak kullanım: Diş fırçası veya sigara paylaşımı.