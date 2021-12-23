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Menemen (Kubilay) olayı nedir? Şehit Subay Mustafa Fehmi Kubilay kimdir? Yıldönümünde anılıyor

#Menemen#Menemen Olayı#Subay Mustafa Fehmi Kubilay
Menemen (Kubilay) olayı nedir Şehit Subay Mustafa Fehmi Kubilay kimdir Yıldönümünde anılıyor

Menemen (Kubilay) olayının üzerinden 88 yıl geçti. Menemen'de şeriat yanlıları tarafından çıkarılan ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay vefatının 88'inci yıl dönümünde anılıyor. Subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit edilişi tarihe Menemen (Kubilay) olayı olarak geçti. Peki, Menemen (Kubilay) olayı nedir? Şehit Subay Mustafa Fehmi Kubilay kimdir? Yıldönümünde anılıyor

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Menemen bir diğer adıyla Kubilay Olayı, Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen bir grup tarafından öldürülmesi olarak tarihe geçmiştir.

Tarih 23 Aralık 1930’u gösterdiğinde kendisini mehdî olarak tanıtan Derviş Mehmet ile arkadaşları, Menemen'in 72 bin kişilik halife ordusuyla kuşatıldığını söyleyerek, halkın yeşil bayrak altında toplanmaları gerektiğini duyurmuşlar ve "şeriat isteriz" diyerek sokaklarda topluca harekete geçmişlerdir.

Gösterilerin kısa zamanda tam bir irtica hareketine dönüşmesi üzerine, Menemen'de yedeksubaylığını yapan Mustafa Fehmi Kubilay, olayı bastırmak için, bir manga askerle, başkaldıranları durdurmaya çalışmıştır; ancak, şeriat taraftarlar, Mustafa Fehmi Kubilay’ın başını kesmişlerdir; bu sırada kendilerine engel olmak isteyen 2 mahalle bekçisini de öldürmüşlerdir.

Olayların ardından bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan Divanıharp'te failler -idam dâhil- çeşitli cezalara çarptırılmıştır.

Subay Mustafa Fehmi Kubilay kimdir?

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Mustafa Fehmi Kubilay, 1906 yılında doğmuş, Bursa Öğretmen Okulunu bitirmiş, bir cumhuriyet öğretmenidir. Askerlik görevini yapmak için gittiği Menemen'de şehit edilmiştir. 

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