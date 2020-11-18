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Hande NAYMAN / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP'den istifa etti

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Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP'den istifa etti
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CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."

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