MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMenekşe Plajı'nda dikkat çeken hafta sonu yoğunluğu
GeriGündem Menekşe Plajı'nda dikkat çeken hafta sonu yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Menekşe Plajı'nda dikkat çeken hafta sonu yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menekşe Plajı'nda dikkat çeken hafta sonu yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden denize girdi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda, hafta sonu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. İstanbul'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu hafta sonunda yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. 

“KORONA UÇUYOR BURADA"

Tatil günü plaja gelen Aziz Demir kalabalığı fazla bulduğunu ifade ederek, “Millet dip dibe. Gelmeseydik daha iyiydi, ilk defa geliyorum bir daha da gelmem. Korona uçuyor burada" dedi. Plajda oluşan yoğunluk havadan fotoğraflandı,  plajdaki doluluk dikkat çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle