×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Menekşe, nergis, gül... Ata’nın kokusu

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Atatürk Parfüm#Bihter Türkan Ergül
Menekşe, nergis, gül... Ata’nın kokusu
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

Birçok medeniyeti ve tarihi figürü kokuyla yaşatmaya çalışan ve yüksek lisans tezinden yola çıkarak Atlantis’in kokusunu da tasarlayan koku uzmanı ve eğitmeni Bihter Türkan Ergül ile ekibi, bu kez de Atatürk’ün kokusunu çalıştı.

Haberin Devamı

Ortaya içinde sandal, menekşe, nergis ve gül notaları barındıran Gazi Paşa Kolonyası çıktı. Ulu Önder’e ait yazılan kitapları, mektupları, günlükleri ve arşivleri araştıran Ergül, “Beyaz leblebi yerken menekşe kolonyası sürmeyi ihmal etmezmiş. Bu belki ona doğduğu evi, Selanik’i hatırlatıyordu. Diğer yandan kolonya kültürü çok gelişmiş bir lider. Elde ettiğimiz bu ve bunun gibi bilgileri ve onun karakterini yansıtacak notaları ekledik kolonyaya. Dolayısıyla kokladığınızda onun enerjisini, aurasını ve görüntüsünü canlandırabiliyorsunuz gözünüzde” dedi.

Gazi Paşa adı verilen kolonya 76 notadan oluşuyor. Notalarda menekşe, nergis, gül, sandal, Anadolu çiçekleri ağırlıkta. Ergül, “Ticari hiç bir amacımız olmadığı için, ona minnetimiz adına özel paketlerde 10 Kasım’da bunu hediye ediyoruz” diyor.  

Haberin Devamı

Menekşe, nergis, gül... Ata’nın kokusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk#Atatürk Parfüm#Bihter Türkan Ergül

BAKMADAN GEÇME!