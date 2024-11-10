Menekşe, nergis, gül... Ata’nın kokusu

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Ortaya içinde sandal, menekşe, nergis ve gül notaları barındıran Gazi Paşa Kolonyası çıktı. Ulu Önder’e ait yazılan kitapları, mektupları, günlükleri ve arşivleri araştıran Ergül, “Beyaz leblebi yerken menekşe kolonyası sürmeyi ihmal etmezmiş. Bu belki ona doğduğu evi, Selanik’i hatırlatıyordu. Diğer yandan kolonya kültürü çok gelişmiş bir lider. Elde ettiğimiz bu ve bunun gibi bilgileri ve onun karakterini yansıtacak notaları ekledik kolonyaya. Dolayısıyla kokladığınızda onun enerjisini, aurasını ve görüntüsünü canlandırabiliyorsunuz gözünüzde” dedi.

Gazi Paşa adı verilen kolonya 76 notadan oluşuyor. Notalarda menekşe, nergis, gül, sandal, Anadolu çiçekleri ağırlıkta. Ergül, “Ticari hiç bir amacımız olmadığı için, ona minnetimiz adına özel paketlerde 10 Kasım’da bunu hediye ediyoruz” diyor.

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