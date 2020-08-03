MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMenderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
GeriGündem Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Çile Mahallesi yakınlarında dün 13.24'te başlayan yangınla ilgili soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi.

E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, ateşi kontrol edemeyince bölgeden araçla uzaklaştıkları yönündeki tespitlerin ardından zanlı gözaltına alındı.

E.Y'nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Dün Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle