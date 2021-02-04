Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 27 Ocak günü, saat 17.30 sıralarında, ihbar üzerine gittikleri Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde Metin Zeybek'in cansız bedenini buldu. Zeybek'in pompalı tüfek ile öldürüldüğü belirlendi.



Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. JASAT’ın oluşturduğu özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Cinayetin Zeybek'in mirası için öldürülmüşlma ihtimalini değerlendiren ekipler, kızı S.B. ile erkek arkadaşı U.K.’yi dün evlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.



'BANA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADIN’ MESAJI OLAYI ÇÖZDÜ



Gözaltına alınan S.B.’nin cep telefonunda, babası Nihat Zeybek'e gönderdiği, "Bana hiçbir şey bırakmadın. Senden nefret ediyorum" yazılı mesaj bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda da öldürülen Nihat Zeybek’in ilk eşinden kendisine kalan mirasın büyük bölümünü diğer iki kızına bıraktığı ortaya çıktı. Zeybek’in ilk eşinin ölümünden sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı S.B.’nin de bu evlilikten dünyaya geldiği anlaşıldı. S.B.'nin babası ile mirastan kendisine pay vermemesi nedeniyle kavgalı olduğu saptandı.



VASİYETİNDE KIZINI UNUTMADI



Zeybek'in 2 yıl önce hazırlattığı vasiyetnamesinde ise öldürüldüğü bağ evi ile bahçesini, şüpheli kızı S.B.'ye bıraktığı tespit edildi.



KIZININ ARKADAŞI TUTUKLANDI



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., mahkemece azmettirici olduğu yönünde delil bulunamadığı gerekçesiyle adli kontrol ile serbest bırakıldı. Erkek arkadaş U.K. ise tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.