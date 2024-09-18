Menderes, Zorlu ve Polatkan anıldı: ‘63 yıldır milletin gönlündeler’

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Anma törenine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın ailesi katıldı.

Programın sonunda katılımcılar Adnan Menderes Anıt Mezarı’nı ziyaret etti, ardından Turgut Özal’ın mezarına giderek dua okudu.

‘DEMOKRASİ YARASI’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,“Yassıada yargılamalarıyla demokrasimiz ağır bir yara aldı. Menderes ve dava arkadaşları idam edilse de milletin gönlündeki yerlerini korudular. Aradan geçen 63 yıl, Menderes’in halkın gönlünde yaşamaya devam ettiğini gösterdi” dedi. Menderes’in gelini Ümran Menderes de “Umarım milletimiz ve ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz” diye konuştu.