Menderes ve arkadaşlarına 59'uncu yıl anması
Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 59’uncu yıl dönümünde dün İstanbul Vatan Caddesi’ndeki anıt mezarları başında anıldı.
Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile birlikte Menderes, Zorlu ve Polatkan ailelerinin temsilcileriyle çok sayıda İstanbullu katıldı. Pandemi sebebiyle anma töreni kısa tutuldu. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, toplu dua ettirdi. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti. Daha sonra Adnan Menderes’in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes’in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.
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