Menderes ve arkadaşlarına 59'uncu yıl anması

Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu ile birlikte Menderes, Zorlu ve Polatkan ailelerinin temsilcileriyle çok sayıda İstanbullu katıldı. Pandemi sebebiyle anma töreni kısa tutuldu. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, toplu dua ettirdi. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti. Daha sonra Adnan Menderes’in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes’in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.