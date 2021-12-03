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Menderes Nehri'nde korkutan görüntü!

#Menderes Nehri#Balık Ölümü#Kirlilik
Menderes Nehrinde korkutan görüntü

Aylardır kuraklıkla mücadele veren Büyük Menderes Nehri, yağışlarla birlikte bu defa da kirlilikle mücadele vermeye başladı. Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çeken Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin nehirdeki kirlilikten kaynaklandığını, nehrin temizlenmemesi halinde bölgedeki eko sistemin çökeceğini ileri sürdü.

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Yaz döneminde kuruma noktasına gelen nehirde kış mevsimine girilmesi ve suların yükselmesi ile nehirdeki binlerce balık telef olmaya başladı. Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çeken Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin nehirdeki kirlilikten kaynaklandığını, nehrin temizlenmemesi halinde bölgedeki eko sistemin çökeceğini ileri sürdü.
Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından kirliliğiyle de gündem olmaya devam ediyor. Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, yaşanan kuraklığın üzerine çevresel ve endüstriyel atıklarla da gün geçtikçe yok olma sinyalleri verirken, yaşanan kirlilik ve çöp adaları dolayısıyla balık ölümleri de tekrar yaşandı. Söke’ye bağlı Sarıkemer Beldesinde tarihi taş köprünün menfezlerinin tıkanmasıyla nehrin kuzey bölgesinde adeta çöp adaları oluştu.
Geçtiğimiz günlerde tarihi taş köprünün biriken ve baskı yapan çöpler nedeniyle yıkılma tehlikesinde olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yapılan yeni incelemelerin ardından binlerce balığın telef olduğunu belirtti.

Biriken çöplerin yüzeyi kaplaması ve su kirliliği dolayısıyla balıkların oksijen alamaz hale geldiğini vurgulayan Sürücü, “Geçtiğimiz pazar günü, Söke’ye bağlı Sarıkemer beldesinde bulunan Büyük Menderes Nehri üzerindeki taş köprünün, yukarı havzadan suların getirdiği çöpler, ağaç kütükleri ve çalı çırpı nedeniyle menfezleri tıkanmış ve sürekli gelen atıklar nedeniyle kuzey bölgesinde atıklardan oluşan büyük bir ada haline dönüşmüştü. Bugün yerinde yaptığımız incelemelerde, atıkların daha da arttığını, ilgili kurumlar tarafından bir çalışma yapılmadığını gördük. Çöplerin bulunduğu bölgede balıkçıl kuşlarının yoğun olduğunu görünce, atıkların çevresinde bir inceleme yaptık. Kargı kamışlarının olduğu kıyı kesimlerinde, yavru balıklardan, kiloya yakın balıklara kadar binlerce balık ölüsü olduğun tespit ettik” dedi.

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#Menderes Nehri#Balık Ölümü#Kirlilik

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