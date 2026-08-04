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Son dakika... Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltında

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#Menderes Belediyesi#İlay Çiçek#Yolsuzluk
Son dakika... Menderes Belediyesine operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Menderes Belediyesi#İlay Çiçek#Yolsuzluk

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