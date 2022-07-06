Menderes Belediye Başkanı ‘yolsuzluk’ iddiasıyla ifade verdi

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İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı olarak yapımına izin verildiği belirlendi.

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddia edildi. Bunun üzerine 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye personeli arasında olduğu belirtilen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise, gözaltında olmadığını sadece ifade verdiğini söyledi.

Menderes Belediyesi’ne yönelik operasyon ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla yapıldı. Operasyonun ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına geldi.