Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Menderes Belediye Başkanı ‘yolsuzluk’ iddiasıyla ifade verdi

#İzmir#Menderes Belediyesi#Özdere
Menderes Belediye Başkanı ‘yolsuzluk’ iddiasıyla ifade verdi

İzmir Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı olarak yapımına izin verildiği belirlendi.

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddia edildi. Bunun üzerine 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye personeli arasında olduğu belirtilen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise, gözaltında olmadığını sadece ifade verdiğini söyledi.  

Menderes Belediyesi’ne yönelik operasyon ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla yapıldı. Operasyonun ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menderes Belediyesi#Özdere

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen