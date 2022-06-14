Menbic sınırının sıfır noktası... YPG/PKK’lılarla 500 metre

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Terör örgütü YPG/PKK, 6 yıl önce yerleştiği Menbic’in kırsal alanında bulunan El Boğaz köyünde üs kurdu. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden temizlenen güvenli bölgeye sıfır noktada bulunan El Boğaz köyüne yerleşen YPG/PKK’lılar, sivilleri çıkarttığı köydeki evleri cephanelik olarak kullanıyor. Aynı zamanda evlerde üslenen teröristler, su depoları ile kulelere keskin nişancılar yerleştirmiş durumda. Bölgeyi görebilecek yükseklikteki kulelere yerleşen YPG/PKK’lı teröristler, Türkiye’nin kontrolündeki bölgeyi de gözetliyor. Bu noktalardan sürekli güvenli bölgelere taciz ateşi açılıyor. YPG/PKK’lıların 500 metre uzağında ise Mehmetçik ile hareket eden Suriye Milli Ordusu Güçleri (SMO) de elleri tetikte bekliyor.

TEL RIFAT’TA 3 BİN YPG/PKK’LI

YPG/PKK, harekât öncesi hem Tel Rıfat hem de Menbic’te yığınak yaparken, bu iki bögedeki teröristlerin durumları da masaya yatırıldı. Yapılan istihbari çalışmalarda, Tel Rıfat’ta 3 bin, Menbic’te ise 5 bine yakın silahlı YPG/PKK’lının bulunduğu belirlendi. Tel Rıfat’taki silahlı YPG/PKK’lıların çoğunun ise daha önce Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden temizlenen Afrin’den kaçan teröristlerden oluştuğu kaydedildi. Afrin’de bozguna uğrayan teröristlerin YPG/PKK’nın kontrolündeki en yakın bölge olan Tel Rıfat’a geçtiği, o tarihten bu yana burada kaldıkları öğrenildi.





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Terör örgütü harekât öncesi kendisini kamufle etmeye de başladı. YPG/PKK, 6 yıldır işgal ettiği ve Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Tel Rıfat ile Menbic’te örgüt sembollerini kaldırırken, yerine rejim bayraklarını asıyor. YPG/PKK’nın kontrol ettiği Tel Rıfat’ta bulunan Rusya askerleri ile Esad rejimine bağlı güçler çekilirken, Menbic’te ise belirsizlik devam ediyor. Harekât noktalarından biri olan Menbic’te halen Rus güçleri bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler devam ederken, bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre Rus güçlerinin Menbic’i terk etmesi bekleniyor.

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