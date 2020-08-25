Menajerlik mesleği ile ilgili bilgiler: Menajer ne demek? Menajerin görevleri nedir?

Menajer bir işletmenin belirli bir alanındaki süreçleri ve personeli yöneten bir yöneticidir. Şirket sahibi de olabilir, ancak genellikle bir çalışandır. Ek olarak, eğlence sektöründe bir sporcunun veya sanatçının randevularını, çalışmalarını organize eden, sözleşmelere vekaleten imza atabilen, mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten birisidir.



Bir menajerin temel işlevi planlama, organizasyon, motivasyon ve kontrol sürecini içeren yönetimdir.



Menajer hiyerarşi ve operasyonel arasındaki bağlantı, yönetici azalan, artan ve enine bilginin aktarımıdır. Böylece stratejik vizyonu aktarır ve operasyonel dönüşümünü sağlar. Diğer yönde, teknik ve idari süreçleri konuşlandırır, düzenler, kontrol eder, erteler. Son olarak, ekibinin şirketin ve çevrenin (diğer hizmetler, tedarikçiler, ortaklar, müşteriler) küresel bağlamında sorunsuz çalışmasını sağlar. Çeşitli bilgi kanallarının merkezinde, menajer konumu birkaç faktör tarafından belirlenir: kuruluşun niteliği ve ekonomik modeli, kimliğin oluşturulması ve seyri, ulaşılacak hedeflerin operasyonel veya ekonomik niteliği. Bu duruş, her bir taraf için işbirliği ve bağlılık derecesini belirler.

TDK'NIN MENAJER TANIMI

1. isim Yönetici.

2. isim Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse.

3. isim, spor Bir spor takımının teknik yöneticisi.