Menajer Ayşe Barım'a Gezi gözaltısı... Kanal D Haber Barım'ın Gezi tapelerine ulaştı

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Menajer Ayşe Barım hakkında dizi sektöründe tekelleşme ve şantaj soruşturması vardı. Gözaltına alındı ama gerekçesi Gezi olaylarıydı. Nedeni de 12 yıl önceki Gezi Parkı olayları sırasında tapeleriydi.

Tapelerde dikkat çeken iki isim var, biri Ayşe Barım diğeri ise Gezi Parkı olaylarından sonra yurtdışına giden ve hakkında yakalama kararı olan Mehmet Ali Alabora.

İkili aynı gün içinde iki kez 15'er dakika arayla telefonla konuşuyor. Bu konuşmaların biri 42 saniye diğeri ise 1 dakika 52 saniye sürüyor.

BİLDİRİ HAZIRLIĞI

AYŞE BARIM: HER OKUYAN BİRBİRİNİ ARIYOR YANİ TONU DOĞRU DEĞİL

Mehmet Ali Alabora: TAMAM TAMAM

AYŞE BARIM: SONRA SİZ NE DERSENİZ ZATEN YAPILIR DA

MEHMET ALİ ALABORA: BEN BİR ŞEY DEMEDİM ZATEN

AYŞE BARIM: BİLİYORUM DEMEDİĞİNİ ONU DA ÖĞRENDİM.

AYŞE BARIM: METİN GELİNCE BENİM KAN TEPEME ÇIKTI VE SENİN İÇİN PANİK OLDUM. KESİNLİKLE BUNU NE OLUR BÖYLE YAYINLAMAYIN DİYE

MEHMET ALİ ALABORA: BEN DE ŞU AN İTİBARİYLE BÖYLE BİR METİN .... DÜŞÜNÜYORUM EĞER..

AYŞE BARIM: EVET BAŞKA TÜRLÜ VE DAHA ŞIK BİR ŞEY, BUNUN TONU TAVRI SANA TAM TERSİ SON DERECE ZARAR VERİCİ BİR TAVIR VE TON

MEHMET ALİ ALABORA: BEN DE ÖYLE DÜŞÜNDÜM

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"HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞÜBBESLE" SUÇLANIYOR

Organize polisi sabah saatlerinde Ayşe Barım'ın Beşiktaş'taki ofisine geldi. Ekipler şuanda içeride ve saatlerdir ofisteki arama çalışmaları sürüyor.

Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşübbesle" suçlanıyor. Önce İstanbul Emniyeti'nde sonra savcılıkta ifade verecek.

Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncuları da Gezi Eylemleri'ne katılması için yönlendirdiği iddialar arasındaydı. Savcılık o oyunlarla ilgili harekete geçti. Halit Ergenç, Mehmet Günsur, Rıza Kocaoğlu ve Dolunay Soysert gibi isimlerin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi talimatını verdi.

Bu isimlerden bazılarının ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında Barım'ın ajansına bağlı başka oyuncularında ifadesinin alınması bekleniyor.