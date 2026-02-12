Menajer Ayşe Barım’a 12.5 yıl

Haberin Devamı

ID Danışmanlık ve LTD Şirketi’nin sahibi ve ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olayları sürecinde şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

8 AY TUTUKLU KALDI

Ayşe Barım 27 Ocak 2025’te tutuklanmış, yaklaşık 8 ay sonra 1 Ekim’de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Savcı önceki gün celse arası verdiği mütalaada Barım’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ayşe Barım ile avukatları katıldı. Son savunması sorulan Ayşe Barım, birlikte çalıştığı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirmediğini söyledi.

Haberin Devamı

TAKDİR İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Ayşe Barım’ın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Barım’ın bu suçunu ‘yardım etme’ sıfatıyla işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla indirdi. Ayşe Barım’ın sabıkasız olması, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki tutumu ve davranışlarını da göz önünde bulunduran mahkeme, takdiri indirim yaparak cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme hükmen tutuklama kararı vermezken, Barım hakkında uygulanan ‘yurtdışına çıkmamak’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar verdi. Ayşe Barım, mahkeme kararının yüzüne açıklanmasının ardından avukatı Deniz Ketenci’ye sarılarak uzun süre ağladı.