Memurların gözü Beştepe’de

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Erdoğan ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti.

Yalçın görüşmenin ardından Twitter’dan açıklama yaptı:

“Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık.”

Erdoğan daha sonra Bakan Bilgin ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyon heyetini kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.