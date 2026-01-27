Memurları taşıyan servis aracı üzüm bağına uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti, 25 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı. Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Emin Güleç'in Denizli'ye sevk edildiği bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan'ın yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.