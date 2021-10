‘Memurlar, sakın oyuna gelmeyin’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir’de partisinin Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: “Yolumuz Eskişehir’i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan’ın yoludur.

FRANSA YAPTI

İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen kifayetsizler ‘Türkiye’nin Afrika’da ne işi var’ diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleriyle birlikte, tescilli sömürgeciler de soruyor. Cezayir’de 1 milyon insanı katlettiniz. Kim bunlar Batı, Batı. Fransa, bunu yapanlar. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye’den öğrenmeleri lazım.

MEMURA DOKUNAMAZ

2023 senesi yaklaştıkça CHP’nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Bir ara hakim, polisleri daha sonra öğretmenlerimizi tehdit ettiler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de benim polisimi tehdit ediyorsun, bu ülkede alnının akıyla gelip, bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin.

Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP’nin tehditlerinden payını almasın, yalan terörüne maruz kalmasın.”

ESKİŞEHİR’E YATIRIM YAPAN HAIER’İN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen 52 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Çin merkezli Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de koronavirüs salgını döneminde faaliyete geçen 52 yeni fabrika ile altyapı yatırımlarının resmi açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu belirtti. Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi, “Haier’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak, beyaz eşya fabrikasının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Firma, bulaşık ve kurutma makinesi yatırımı için de güvenli liman olarak Türkiye’yi seçti. Yatırım değeri 400 milyon lirayı bulan 44 bin metrekare kapalı alanda kurulu, hemen önümüzdeki kurutma makinesi fabrikası, üretime başladı. Bu tesis tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca şu an yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor.” Bulaşık makinesi fabrikasında 750 kişinin çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin metrekare kapalı alanıyla haziranda faaliyete geçeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskişehir, 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerinden bir tanesi. Son 15 yılda hep dış ticaret fazlası veren şehrimiz, Türkiye’nin cari dengesine pozitif katkı sağlıyor. Bugün Eskişehir’de bir teknopark ve devlet destekli 25 AR-GE ve tasarım merkezi bulunuyor. AR-GE ve tasarım merkezlerine sağladığımız muafiyet tutarı 570 milyon liraya ulaştı. TÜBİTAK aracılığıyla akademi, bilim insanları ve özel sektörün projelerine 632 milyon lira kaynak aktardık. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin. Bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez.”

HEDEF MADE IN TÜRKİYE

“Hedefimiz ‘Made in Turkey’ değil, ‘Made in Türkiye’ markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye’nin geleceği parlaktır. Elbette her zaman olduğu gibi bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, iftira ve saldırılar, yıldırma stratejileri olacaktır.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE BATARYA ÜSSÜ

TOGG ile elektrikli araçlarda bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmek. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. İşte bu yüzden Paris İklim Sözleşmesi’ni onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik.”