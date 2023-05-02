Memura refah payı emekliye müjde

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Ankara’da dün Memur-Sen Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Geçmişte Marmara depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu. Ülkemiz 1999 depreminde sadece can kayıplarıyla sarsılmadı, sadece yıkıntıların altında ezilmedi, ekonomik olarak da ciddi bir darboğaza girdi. Memur, işçi, emekli maaşları ancak dışarıdan gelen paralarla ödenebildi. Bugün ülkeye utanmadan, sıkılmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay bay Kemal halef selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler? Memurların parasını ödeyemediniz, ülkeye yatırımlar noktasında en ufak bir şey yapamadınız. Bizim ise böyle bir derdimiz yok. İşte 2023.

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30 MİLYAR TL ÖDEME YAPTIK

Türkiye 6 Şubat’ta çok daha yıkıcı bir deprem yaşadı. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki, bugün bambaşka bir tablo var. Asrın felaketine maruz kalsak da, milletimizi de, devletimizi de enkazın altında bırakmadık. Hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınına nakdi yardım olarak bugüne kadar toplam 30 milyar lira ödeme yaptık. Halen 3,5 milyon insanımızın barınma dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kalıcı konutların inşası için kolları sıvadık. Bayramdan itibaren tamamlanan evlerimizi teslim etmeye de başladık. Felaket bölgesindeki 11 vilayetimiz ve 14 milyon insanımız devletine, hükümetine güveniyor. İstikbaline güvenle bakıyor. Devlet ile millet arasında güven iklimi tesis ettik.

ÖNEMLİ PROJELERİ DEVREYE ALDIK

Biz sadece deprem yaralarını sarmakla kalmadık. Hesaplamalara göre 104 milyar doları bulan deprem maliyetine rağmen milletimizin diğer alanlardaki sorunlarını çözmeye, birbirinden önemli projeleri devreye almaya devam ettik. Yerli gazımızın sevincini milletimizle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık. Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyacına karşılık gelen doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizi Resmi Gazete’de yayımladık.

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CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ATAMALARI

Öğretmenlerimizden sağlıkçılarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük atamalarını yapıyoruz. Emeklilerimizden memurlarımıza işçilerimizden iş dünyamıza hiç kimseyi, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Milletimize verdiğimiz hangi söz varsa bahaneye sığınmadan tek tek hayata geçiriyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak, bir başka önemli adım daha attık. Ramazan bayramında emeklilerimize çifte bayram yaşattık.

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SEÇİMDEN SONRA PAYLAŞACAĞIZ

Seçimden sonra yeni Meclis’in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. 2002 yılında 392 lira olan en düşük Memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NU SİYASETTEN EMEKLİ EDECEĞİZ

Bay bay Kemal öğrenecek, daha yapacak çok iş var. Kılıçdaroğlu çıkmışasgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Bir insan bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur. Bir siyasetçi çalışma hayatına bu kadar mı uzak olur. Uyan da balığa gidelim. Biz, asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu Bay bay Kemal. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun? 14 Mayıs’ta bu traji komik durumlara da son vereceğiz. Kılıçdaroğlu’nu siyasetten emekli edeceğiz.

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KUŞATICI TAVRIMIZI KORUYACAĞIZ

İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. ‘Ben Aleviyim’ diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin? Göreve geldiğimizde devri sabık yaşatacağız diyen zorbalardan olmadık. Kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Şimdi ne diyor? Biz kimseyi işinden etmeyeceğiz. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen benim vatandaşlarımın hakkını, hukukunu sen neyle izah edeceksin? İyi bir Ankara diyor, İstanbul diyor, İzmir diyor ne iyisi? İşte 4 senedir sizi gördük. Her tarafı pislik götürüyor.”