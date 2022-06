Memura ek gösterge Meclis’e sunuldu

Haberin Devamı

MEMURA EK GÖSTERGE: Öğretmen, polis, sağlık çalışanları, uzman çavuş ve din görevlileri ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda çalışanlar olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 600 puan yükselecek. Lise ve dengi öğrenime sahip polis memurlarından makam tazminatı olmayanlara her ay 1200 lira tutarında ilave ödeme yapılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI: En düşük emekli aylığı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkarılacak. Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar 3 bin liradan az olmayacak. Eğer bu rakamdan düşükse aradaki fark Hazine’den alınacak.



ELEKTRİK-SU ABONELİĞİ İMKANI: 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış ancak kullanma izni verilmeyen yapılar geçici olarak elektrik ve su aboneliği yaptırabilecek.



EMEKLİ VEKİL MADDESİ: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ek bütçeden Cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki artışın çıkarılmasını istemiş, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endeksli emekli milletvekili maaşları için de başka bir formüle göre hesaplama yapılmasını istemişti. Erdoğan’ın açıklamasına paralel olarak torba teklifteki düzenlemeyle artık Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyelerinin sigorta primleri veya emekli kesenekleri 9 bin ek göstergeye göre kesilecek.



ÖĞRENCİ AFFI: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam edebilecek.



15 GÜN İÇİNDE ÖDENEN OTOYOL CEZASINA KOLAYLIK: Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretini ödemeden geçen araç sahipleri 15 gün içinde ödeme yaparsa ilave ceza uygulanmayacak. 15 günden sonra 45 günden önce ödenmesi durumunda ise geçiş ücretinin yanı sıra geçiş ücreti kadar ilave para cezası uygulanacak. 45 günden sonra 4 kat ceza uygulanacak.



VERGİ CEZALARINA ARTIŞ: Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu gibi zorunlu belgelerin verilmemesi, alınmaması, gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi veya elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi durumunda her bir belge için 500 lira olarak uygulanan alt sınır 1000 liraya çıkarılacak, bu özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın üst sınırı 250 bin liradan 500 bin liraya çıkarılacak. Aynı şekilde satış fişi, fiş, yolcu bileti, günlük müşteri listelerinde gerçeğe aykırı düzenleme veya hiç düzenlememe durumunda her bir belge için kesilecek cezadaki alt sınır 500 liradan 1000 liraya çıkarılacak.



GÖREVDEN ALINAN KAMU GÖREVLİSİNE 2 YIL ÖDEME MADDESİ: Teklifin 53. maddesiyle, görevden alındıktan sonra 2 yıl süreyle önceki görevine ait ödemelerini alabilecek kamu yöneticilerinin kapsamı genişletilecek. Buna göre, kesintisiz olarak en az 2 yıl yöneticilik görevlerinde bulunanlar görevden alınır veya görevleri sona ererse, 2 yıl süreyle mali haklarını almaya devam edecekler.