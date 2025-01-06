Memur ve emekli maaşları kabinede

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2024 yıl sonu enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Memur ve emekli memurlara yüzde 11.54, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin aylıklarına ise yüzde 15.75 oranında zam yapılacak. Kabine toplantısında memura refah payı verilip verilmeyeceği ve en düşük emekli aylığının artırılması da masada olacak. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için bu ay içinde yapılacak düzenlemenin Meclis’e sunulması bekleniyor. 2024 yılının ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler de değerlendirilecek.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Ekonominin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de Beştepe’deki toplantının gündeminde olacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve ateşkes sürecindeki son durumun da ele alınması bekleniyor. Kabine’de dış politikanın ana başlığı Suriye’deki son gelişmeler olacak. Suriye’de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyet göndermişti. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki ihtiyaçlar masaya yatırılacak. Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.

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TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinde gelinen aşama da toplantıda ele alınacak. Yurtiçi ve sınır ötesindeki operasyonlar masaya yatırılacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlara ayrı bir başlık açılacak.