‘Memur ve emekli aylığına zam şart’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
Beşiktaştan Bruno Pinheiro açıklaması Yakın zamanda İstanbulda olacakBeşiktaş'tan Bruno Pinheiro açıklaması! 'Yakın zamanda İstanbul'da olacak'#Beşiktaş
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
FETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı Gerekçedeki izdivaç mesajıFETÖ davasında dikkat çeken ayrıntı! Gerekçedeki izdivaç mesajı#FETÖ
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Yoğun maraton sona erdi TBMMde 2022 bütçesi kabul edildiYoğun maraton sona erdi! TBMM'de 2022 bütçesi kabul edildi#BÜTÇE
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Emniyet duyurdu Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklamaEmniyet duyurdu! Zehir operasyonunda çok sayıda tutuklama#Sahte İçki
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
Efsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordumEfsane dizi karakterini canlandıran oyuncu hakkında iki ayrı cinsel taciz iddiası: Bir aynanın önündeydik ve ben ağlıyordum #Chris Noth
HABERLERGündem Haberleri

‘Memur ve emekli aylığına zam şart’

#Faik Öztrak#Asgari Ücret#Enflasyon
‘Memur ve emekli aylığına zam şart’

Asgari ücret artışının ardından memur ve emeklilere de benzer oranda bir zam yapılması gerektiğini söyleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Devlet en düşük emekli aylığını 4 bin 253 lira yapabilir. Şaha kalkan enflasyon, emeklilerimizin yanında memurumuzu da perişan etti” dedi.

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında “Biz muhalefet olarak milletimiz için çalıştık. Artık iktidar olarak milletimize hizmet etmek istiyoruz. Buna hazırız” dedi. Öztrak özetle şöyle dedi: “Kötü yemek yapan aşçı yerine bulaşıkçıyı değiştirmek yemeği lezzetli yapmaz. Beceriksiz aşçıyı değiştirmeden ağızlar tatlanmaz. Tek bir adamın talimatıyla koskoca ülke yönetilmeye kalkılırsa, bugün olduğu gibi krizler, skandallar vakayı adiye haline gelir.

KREDİYE KARIŞAMAZSINIZ

(BDDK’nın kredi uyarısı) Krediyi cebinizden vermiyorsanız milletin aldığı krediyi nasıl kullandığına karışamazsınız. Böyle bir ekonomi dışa açık olmaz, parası da konvertibl olmaz. Böyle bir ekonominin adı ‘Kumanda ekonomisi’ bile olamaz. Bunun sonunda finansal işlemler tezgâh altına iner. Döviz yastık altına gider. Mal piyasalarında da narh dönemi gelir. Karaborsa, kuyruk başlar. Bunun sonucunu ‘İktisada Giriş’ dersi alan herkes az çok bilir.

ARTIŞ ÜÇER AYDA YAPILMALI

Haberin Devamı

Genel Başkanımızın TÜİK’in kapısına dayanması hükümeti de çaresiz bıraktı. TÜİK enflasyonunun yalan olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Çaresizce asgari ücreti yüzde 50’nin üzerinde arttırdılar. Demek ki enflasyon en az yüzde 50. Bugün benzinde, mazotta rekor zam haberleri gelmeye başladı. Böyle giderse asgari ücret artışlarının üçer ayda bir yapılması gerekecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#Asgari Ücret#Enflasyon

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu

BAKMADAN GEÇME!

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu