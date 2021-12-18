‘Memur ve emekli aylığına zam şart’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında “Biz muhalefet olarak milletimiz için çalıştık. Artık iktidar olarak milletimize hizmet etmek istiyoruz. Buna hazırız” dedi. Öztrak özetle şöyle dedi: “Kötü yemek yapan aşçı yerine bulaşıkçıyı değiştirmek yemeği lezzetli yapmaz. Beceriksiz aşçıyı değiştirmeden ağızlar tatlanmaz. Tek bir adamın talimatıyla koskoca ülke yönetilmeye kalkılırsa, bugün olduğu gibi krizler, skandallar vakayı adiye haline gelir.

KREDİYE KARIŞAMAZSINIZ

(BDDK’nın kredi uyarısı) Krediyi cebinizden vermiyorsanız milletin aldığı krediyi nasıl kullandığına karışamazsınız. Böyle bir ekonomi dışa açık olmaz, parası da konvertibl olmaz. Böyle bir ekonominin adı ‘Kumanda ekonomisi’ bile olamaz. Bunun sonunda finansal işlemler tezgâh altına iner. Döviz yastık altına gider. Mal piyasalarında da narh dönemi gelir. Karaborsa, kuyruk başlar. Bunun sonucunu ‘İktisada Giriş’ dersi alan herkes az çok bilir.

ARTIŞ ÜÇER AYDA YAPILMALI

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Genel Başkanımızın TÜİK’in kapısına dayanması hükümeti de çaresiz bıraktı. TÜİK enflasyonunun yalan olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Çaresizce asgari ücreti yüzde 50’nin üzerinde arttırdılar. Demek ki enflasyon en az yüzde 50. Bugün benzinde, mazotta rekor zam haberleri gelmeye başladı. Böyle giderse asgari ücret artışlarının üçer ayda bir yapılması gerekecek.”