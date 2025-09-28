Haberin Devamı

Zafer Meydanı’nda kalabalığa seslenen Özel, özetle şunları söyledi: “23 yıl önce AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Eğer Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiçbir şeyi iyileştirmese ama emekliye de ilişmese emekli 56 bin lira alacak. 16 bin lira, yoksulluk, açlık sefalet demek. Asgari ücretli Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Emekçiye dokunmasa 50 bin lira alacakken, asgari ücretli bugün 22 bin lira alıyor. Hesabı herkes şöyle yapsın; Tayyip Erdoğan’dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira, emekli maaşı 56 bin lira olur. Memurun aldığı 14.5 çeyrek altının bugün geldiği nokta 5.5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Bu iktidar emekçiye, emekliye iyi gelmedi. Gitti Trump’ın kapısını aşındırdı, oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye, asgari ücretliye para yokken, ürünü don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken, ABD’ye giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinde yok yok. 225 Boeing uçak, sıvılaştırılmış gaz, yetmiyor bademden cevize, Amerikan otomobili, viskisi, makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Ne aldın? Hiçbirini beceremediysen, alamadıysan, hiç olmazsa F35’lerimizi isteyip, alıp getirseydin.

Haberin Devamı

MANSUR BAŞKAN’A UZANAN KİRLİ ELLER…

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, milletin gönlünde yer tutmuş, sevdiği ve güvendiği insanlar. İkisinin de arkasında halk vardır, millet vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. ‘Konserde usulsüzlük var’ diye yalan atıyorlar. Sayıştay, müfettişler denetlemiş, kusur görmemiş. Mansur Başkan iç denetleme yapmış, kusur çıkmamış. Mansur Başkan’a uzanan kirli elleri bu millet kırar.”

Özel, ardından Uşak Belediyesi’nce tadilatı yapılarak 9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının verildiği amfi salonunun açılışına katıldı.