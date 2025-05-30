Memur alımlarında değişiklik yapıldı! Bakan Tunç duyurdu

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Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliği gidildi. Kara Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile ilgili detayları Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıkladı.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptık." dedi.

Bakan Tunç, öne çıkan değişiklikleri şöyle sıraladı;

Yaş şartı: 35 yaş sınırı kaldırıldı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı.

Yeni kadrolar ve şartlar: Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi.

Zabıt kâtipliği için kolaylıklar: Uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı.

Öncelik hakkı: Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi.

KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi: Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.

Rotasyon uygulamaları: Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Yer değiştirme talepleri: Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak.

Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."