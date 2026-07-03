Memleketine tatile gelen uzman çavuş, hayatını kaybetti

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Van'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Başer, tatil için bir süre önce memleketi Çay'a bağlı Karamik köyüne geldi. 1 Temmuz'da kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Başer hayatını kaybetti.

Başer için dün ikindi vakti Karamık köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Karamıkkaracören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Kara, askeri erkan, Mustafa Başer'in yakınları ve köy halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Başer'in cenazesi toprağa verildi. Mustafa Başer'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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