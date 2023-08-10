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Memleketine izne giden polis vurularak öldürüldü

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#Trabzon#Polis#Hüseyin Uğurlu
Memleketine izne giden polis vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:01

Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), yıllık izninde geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya ateş açınca uyardığı A.K. tarafından vurularak öldürüldü. A.K., evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp A.K.’yi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taştı. Sokağa inen Uğurlu’yu A.K. av tüfeğiyle omzundan vurdu.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Trabzon#Polis#Hüseyin Uğurlu

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