Memleketinde cenazeye katıldı

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Neşet Can’ın cenazesi, yakınları tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi’ne getirildi.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törenine eski Manisa Eczacı Odası Başkanı da olan Meliha Nalan Can, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Özel, Neşet Can ile aynı anda cenaze namazı kılınan Havva Kılınç isimli vatandaş için saf tuttu, yakınlarına taziye dileklerini iletti.