Gündem Haberleri

Memleketinde cenazeye katıldı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Manisa Eczacı Odası Başkanı Meliha Nalan Can’ın 76 yaşında vefat eden eşi Neşet Can’ın cenaze namazına katıldı.

Kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Neşet Can’ın cenazesi, yakınları tarafından Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi’ne getirildi.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze törenine eski Manisa Eczacı Odası Başkanı da olan Meliha Nalan Can, çocukları ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Özel, Neşet Can ile aynı anda cenaze namazı kılınan Havva Kılınç isimli vatandaş için saf tuttu, yakınlarına taziye dileklerini iletti. 

