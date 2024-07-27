Memleketi Rize’de halkı selamladı

Haberin Devamı

Baba ocağı Güneysu’da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Pazar akşamına kadar Rize’deyiz. Gerek konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları inşallah yerinde görelim istiyorum. Güneysu Hastanesi’nin inşaatını yerinde bir inceleyelim istiyorum. Rize Şehir Hastanesi’yle ilgili çalışmaları aynı şekilde yerinde göreşim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu hem Rize Şehir Hastanesi’yle ilgili çalışmaları yerinde izleyerek bir an önce Rizemize bunları inşallah kavuşturalım, teslim edelim istiyorum.

ÇAYLAR NE ALEMDE

Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duydum. Bu da tabi pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam siz anlıyorsunuz tabii bu işlerden. Ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar.

Haberin Devamı

Bu adımları inşallah atarak, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Bu büyük camii ile birlikte Rize’nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz.