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Memleket Partisi’nin ilk kurultayı yapıldı... 'Cumhurbaşkanlığına aday adayıyım'

#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı
Memleket Partisi’nin ilk kurultayı yapıldı... Cumhurbaşkanlığına aday adayıyım
Bülent Sarıoğlu

Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi, ilk olağan kurultayını yaptı. İnce, tek genel başkan adayı olduğu kurultayda icraat vaatlerini anlatırken, cumhurbaşkanlığı seçimi için de “Açıklıyorum, aday adayıyım” dedi.

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54 ilde teşkilatlanan Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi ilk olağan kurultayını, “Ne cumhur ne millet, tek yol memleket” ve “Umudun rengi mavidir” yazılı pankartlar eşliğinde Ankara Spor Salonu’nda yaptı. İnce, “Acele yapmamızın bir nedeni var. Seçime girmek araba kullanmak gibidir, ehliyetin yoksa araba kullanamazsın, biz bugün ehliyet alıyoruz” dedi. Kurultaya CHP ve İYİ Parti’den yöneticiler de konuk oldu. Muharrem İnce’ye salonda eşi Ülkü İnce eşlik etti. İnce, genel başkanlığa tek aday olmasına şöyle açıklık getirdi: “Muharrem İnce bugün için tek aday, yarın değişecek. Bir vatan evladı çıkacak diyecek ki ‘Ben senden daha iyi yaparım.’ Bekliyorum onu, çıkacak elbet, olsun, olmalı.”

İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de, “Benim için ‘Genel başkan cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor’ diyorlar. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum; aday adayıyım” dedi. Seçim vaatlerini anlatırken İnce’nin, “Hemen kararnameyle yapacağımız ilk işimiz, çocuk bezinde KDV’yi kaldıracağız. Koca Türkiye Cumhuriyeti çocuk kakasına mı kaldı kalkınmak için, yazık günah! Zorla bez alıyor gençler, biliyorum” sözleri dikkat çekti. İnce’nin kurultaydan bazı mesajları şöyle:

İNCE’NİN VAATLERİ

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“İlk işimiz bağımsız, tarafsız, adil, etkin bir yargı düzenini oluşturmaktır. Kutuplaşma siyasetini bitireceğiz, Türkiye’yi barıştıracağız. Adil bölüşeceğiz, kısır tartışmalara son vereceğiz, devleti devlet yapacağız, haram ile helali ayıracağız. Bunları Kuva-yi Milliye ruhuyla yapacağız. Merkez Bankası’nı bağımsız kılacağız. Türkiye üretecek. Birleştirilmiş sınıfları yok edeceğiz. En iyi okul en yakın okuldur mantığından hareket ederek eğitimin önündeki engelleri kaldıracağız. Kürt sorununu biz çözeceğiz. Kürt sorununu polisiye tedbirlerle değil, demokrasiyle çözeceğiz, özgürlüklerle çözeceğiz, evrensel kuralları uygulayarak çözeceğiz.”

Memleket Partisi’nin ilk kurultayı yapıldı... Cumhurbaşkanlığına aday adayıyım

ESAD’LA ANLAŞACAĞIM

“Ramazan, Kurban Bayramı’nda Halep’e, Şam’a gidersin, sıkıntı yok. Gidersin ama geri gelemezsin, öyle yağma yok. Memleket Partisi’nin iktidarında Esad’la anlaşıp Şam’a büyükelçi atayacağız ve Türkiye’dekileri geri göndereceğiz. Türkiye bir kutuplaşma düzeni içerisinde gidiyor. İki taraf da birbirine düşman gözüyle bakıyor. Senin hırsızın benim hırsızım! Pontus göndermesi yanlıştır, Fatih’e benzetmek de yanlıştır, ikisi de yanlıştır.”

1000 LİRALIK BAĞIŞ

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Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce’yle “Memleketin umudu Muharrem İnce”, “Cumhurbaşkanı Muharrem İnce” sloganları eşliğinde Ankara Spor Salonu’na geldi. İnce, partisine bin liralık bağışta bulundu. Partililer İnce’nin emekli maaşından bağış yaptığını belirterek makbuz kesti.

Memleket Partisi’nin ilk kurultayı yapıldı... Cumhurbaşkanlığına aday adayıyım

OYBİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

İnce, oy kullanan 750 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanlığı