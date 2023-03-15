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Memleket Partisi’nden ittifak mesajı: Kapımız herkese açık

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanı Adaylığı
Memleket Partisi’nden ittifak mesajı: Kapımız herkese açık
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Genel Başkan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyen Memleket Partisi’nden, “Kapımız herkese açık, gelenle görüşürüz ama şu ana kadar bir görüşme talebi yok” mesajı verildi.

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Sözcü İpek Özkal Sayan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Genel Başkanımız, ‘Siyasi partilerle elbette ki görüşürüz. Kapımız herkese açık. Ama bizi daha şimdiden bir yere yamamaya, monte etmeye de çalışmayın. Çalışmalarımıza başlıyoruz. Ama görüşmelere de açığız’ dedi. Şu andaki pozisyonumuz bu. Şu ana kadar bizimle görüşmek için resmi olarak gelmiş bir talep yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun HDP ile de görüşeceği söyleniyor ama bizimle ilgili bir şey yok şu anda. Bizim adayımız için daha 100 bin imza toplamamız gerekiyor. İmzaların e-Devlet üzerinden toplanabilmesi için YSK’ya başvurduk ancak kabul edilmedi.Ayrıca adaylık ücreti olarak 556 bin TL yatıracağız. Depremden önce Genel Başkanımız gençleri görünce o dans hareketlerini yaptı, çok sevildi. Dans dip dalga oldu.”

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Cumhurbaşkanı Adaylığı

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